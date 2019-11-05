Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Malezya Savunma Bakanı Sabu ile görüşmesi - Varank'ın, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilen öğle yemeğine katılması - Varank'ın, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ile görüşmesi - Varank'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah tarafından verilen akşam yemeğine katılması - Varank'ın, Malezya 'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüşmesiKUALA LUMPUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya 'da düzenlenen ön hazırlık toplantılarına katıldı.
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