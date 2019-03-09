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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Varank: 'CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur' - VAN Haberi

Bakan Varank: 'CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur' - VAN Haberi

Bakan Varank: "CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur" - VAN

: - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın uçaktan inişi ve karşılanması - Bakan Varank'ın tekstil atölyesini ziyareti - Varank'ın Peynirciler Çarşısı'nı ziyareti - Bakan Varank'ın konuşmasıVAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van ziyareti kapsamında tekstil atölyesini ziyaret etti. Bakan Varank ziyaretinin ardından tarihi Peynirciler Çarşısı'nın açılışını yaptı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Türkiye'nin hayrına böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençleremize, bilim insanlarımıza ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesine götürmekle ünlüdürler. Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de bilimin de teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir."

Tekstil Atölyesi Teknoloji 

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