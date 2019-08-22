- Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier İle Görüştü



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Yapay Zeka Konferansına katıldı.

Bakan Varank, konferans kapsamında Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Varank, Berlin ziyareti kapsamında ayrıca Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya'nın önemli öncü kurumlarını ziyaret edecek. Almanya'da faaliyet gösteren Türk bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılar ile görüşmeler yapacak.

