Bakan Turhan: 'Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı'
Bakan Turhan'ın açıklamaları
( İSTANBUL -2) Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı"-"İstanbul'da yaşayan insanların araç sahipliliği oranı Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştık fakat ilk 10'daki rakamların çok gerisindeyiz" İSTANBUL
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