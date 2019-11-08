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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı'

Bakan Turhan: 'Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı'

Bakan Turhan'ın açıklamaları

( İSTANBUL -2) Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı"-"İstanbul'da yaşayan insanların araç sahipliliği oranı Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştık fakat ilk 10'daki rakamların çok gerisindeyiz" İSTANBUL

Lyon 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.

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