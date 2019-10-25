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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz' - ISPARTA Haberi

Bakan Turhan: 'Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz' - ISPARTA Haberi

Bakan Turhan: "Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz" - ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çekimiISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta - İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
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Sparta Çekim 

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