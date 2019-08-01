Bakan Turhan: 'Tarım ülke olarak öteden beri bastığımız en temel zemindir' - TRABZON İzle
Bakan Turhan: "Tarım ülke olarak öteden beri bastığımız en temel zemindir" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kendisini karşılayan horon ekibini izlemesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması - Bakan Turhan'ın konuşmasıTRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımında konuştu. - 1 -
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