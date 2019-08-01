Bakan Turhan: 'Tarım kartla nihai amacımız yüzlerin gülmesidir' - TRABZON
Bakan Turhan: "Tarım kartla nihai amacımız yüzlerin gülmesidir" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Tarım kart uygulamasından görüntülerTRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımında konuştu. (2)
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