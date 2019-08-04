Bakan Turhan: 'Sonuca bağlamadığımız hiçbir projemiz bugüne kadar kalmadı' - BURSA
Bakan Turhan: "Sonuca bağlamadığımız hiçbir projemiz bugüne kadar kalmadı" - BURSA - Alandan görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın kouşmasıBURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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