Bakan Turhan: 'Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık' - ISPARTA Haberi
Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık" - ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta - İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (1)
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