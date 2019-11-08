Bakan Turhan: 'İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır' Haberi
Bakan Turhan'ın açıklamaları
( İSTANBUL -1) Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır"- "Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık" İSTANBUL
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.
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