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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır'

Bakan Turhan: 'İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır'

Bakan Turhan'ın açıklamaları

( İSTANBUL -1) Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır"- "Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık" İSTANBUL


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.

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