Bakan Turhan: '(İstanbul-İzmir Otoyolu) Bu proje ülkemizde yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen ilk otoyol projesidir' - BURSA
Bakan Turhan: "(İstanbul - İzmir Otoyolu) Bu proje ülkemizde yap - işlet - devret modeliyle ihale edilen ilk otoyol projesidir" - BURSA - Alandan görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın kouşmasıBURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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