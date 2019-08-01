Bakan Turhan: 'Hizmetin, hizmeti alan herkese eşit şekilde ulaşabilmesi gerekmektedir' - TRABZON
Bakan Turhan: "Hizmetin, hizmeti alan herkese eşit şekilde ulaşabilmesi gerekmektedir" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıTRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu. - 1 -
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