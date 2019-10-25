Bakan Turhan: '(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak' - ISPARTA Haberi
Bakan Turhan: "(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak" - ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta - İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (2)
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