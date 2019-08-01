Bakan Turhan: 'Erişilebilirlik hepimizin el birliği ile tam anlamıyla sağlayabileceği bir meseledir' - TRABZON
Bakan Turhan: "Erişilebilirlik hepimizin el birliği ile tam anlamıyla sağlayabileceği bir meseledir" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıTRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu. - 3 -
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