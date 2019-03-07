Bakan Turhan: 'Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir' - DÜZCE
Bakan Turhan: "Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir" - DÜZCE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması"Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir"DÜZCE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir." dedi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Turhan, Gölyaka ilçesindeki belediye bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içen Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, vatanın her şey olduğunu söyledi.
Vatanı böldürmeyeceklerini kaydeden Turhan, şöyle konuştu:"Biz bu topraklarda bin yıldır hür, özgür, bağımsız, kendi irademizle, kendi devletimizin otoritesi altında yaşıyoruz. Bu inşallah ilelebet, kıyamete kadar devam edecek. Biz de bu vatanın bekçiliğini yapıyoruz. Vatanımız bizim her şeyimiz. Onun için diyoruz ki, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bu vatanımızı böldürmeyeceğiz. Milletimizle birlikte beraberlik içerisinde, birbirimize dayanarak huzur içerisinde bu vatanımızda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur içerisinde yaşayacağız.""Devletimizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" diyen Turhan, "Bizim milletimiz, devlet kültürü olan bir millettir. Geçmişinde bir çok devletleri kurmuş, bugüne kadar da devletsiz kalmamıştır. Bizim milletimiz, hiçbir devletin yönetimi altında yaşamamıştır kalmamıştır. Bugün de bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olalar var, bu tehdit bitmedi, kıyamete kadar da devam edecek. Bunun bilincinde olmamız lazım. Ne zaman ki bu değerleri unutuyoruz, kaybediyoruz, bedelini ağır ödüyoruz. Akıllı olacağız, dikkatli olacağız. Tedbirli olacağız, temkinli olacağız, güçlü olacağız. Bu vatanı bölmek, parçalamak isteyenlere karşı her zaman dik duracağız, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.Turhan, 8 Ağustos’ta Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ifade ederek "Bu devam ediyor, bundan sonra da devam edecek." dedi. - "Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir"Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan belediyecilik başarısının olduğunu vurgulayan Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız aldığı yetkiyi, mührü, bu sancağı bu güne kadar, vadettiği hizmetleri Allah'a çok şükür, tüm ekibiyle beraber memleketin her köşesine yaydı, beklenen hizmetleri getirdi. Ulaşım, sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide, turizmde her türlü hizmeti Allah’a şükür yerine getirdi. Sosyal devlet anlamında da garibe - gurebaya da mağdura da gerekli desteği verdi." diye konuştu. AK Parti iktidara geldiğinde gayri safi milli hasılanın 236 milyon dolar olduğunu anımsatan Turhan, şuan bu rakamın 830 milyar dolar olduğunu kaydetti. - "Gönüller yapmaya geldik"Turhan, "Türkiye, güçlü olduğu müddetçe bu topraklarda sözü geçer" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:"Türkiye'siz artık bu topraklarda, birileri Avrupa'dan, Amerika'dan, öteden - beriden gelip de rajon kesemiyor, karşılarında Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, sizin hak ettiğiniz hizmetlerdir. Bunlar AK Parti döneminde yapıldı, AK Parti hükümetleriyle yapıldı, aslında daha önce yapılması lazımdı. Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir. Daha önce bu paralar, faizci, hortumcuların cebine akıyordu."Gölyaka ilçesinin bağlantı yolunun Nisan ayında kavşak çalışması yapılacağını Mayıs ayında da yolun hizmete açılacağının müjdesini veren Turhan, "Yollar, barajlar, konutlar, hastaneler yapılır, esas yapmamız gereken iş, gönüller yapmaya geldik biz." dedi. Turhan, AK Parti Gölyaka Belediye Başkan adayı Yakup Demircan iççin destek isteyerek tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.
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