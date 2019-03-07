Bakan Turhan: “Bu millet zillet ittifakına pirim vermez”

-Bakanın konuşması

-detay



( DÜZCE ) DÜZCE



– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da millet ittifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, seçim gezileri kapsamında Düzce’nin Gölyaka ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada “Bu vatanı parçalamak isteyenler var mı? Bölmek isteyenler var mı? Onlarla işbirliği içinde olanlar var mı? Bunlardan ders alacağız. Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da millet ittifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı. Bu önemli bir konu ve biz sizlerle paylaşıyoruz. Ama benim insanım ariftir. Benim insanım ferasetlidir. Bu tür ittifaklara bugüne kadar prim vermedi, çok şükür aldanmadı. Bundan sonra da aldanmayacak” dedi.

Bakan Turhan, Gölyaka ilçesindeki ziyaretinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü, ardından Düzce Belediyesini ziyaret etti.

