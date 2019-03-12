Bakan Turhan: 'Bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır' - İSTANBUL
Bakan Turhan: "Bu hat İstanbul 'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıİSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan., Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
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