Bakan Turhan: “azerbaycan Ve Türkiye, Bakü-tiflis-kars Demiryolu Hattında Çalışacak Olan Vagonları Beraber Üretecek”



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına ilişkin, "Azerbaycan-Türkiye olarak biz bu hatta işletilecek olan yük vagonları konusunda Azerbaycan’da bir imalathane kurup, ortak üretim yapıp bu demiryolu hattında çalışacak olan vagonları beraber üreteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Hazar İnovasyon Konferansı’na katıldı.

“Bakutel 2018” kapsamında ilk defa düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma için Dijital İletişim” konulu konferansa Bakan Turhan’ın yanı sıra Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Afganistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Shahzad Gul Aryboee ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari Jahromi katıldı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda vagonları Azerbaycan ve Türkiye beraber üretecek Toplantıdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Cavid Gurbanov Bey'le Bakü-Tiflis-Kars projesinin hizmete açılmasından sonra buranın daha aktif, daha iyi hizmet verebilmesi için yapılması gereken üst yapı çalışmaları, işletmelerle ilgili kolaylaştırıcı, iyileştirici konuları görüştük. Bundan sadece Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan değil tüm bu komşu ülkeler, çevredeki ülkelerin de yükleri bu koridordan taşınarak pazarlansın, ihtiyaç duyulan yükler diğer ülkelerin de pazarlarına gidebilsin. Onunla ilgili daha önce teknik ekiplerimiz gelmişti. Yerinde incemeler yaptılar. Şimdi Azerbaycan-Türkiye olarak biz bu hatta işletilecek olan yük vagonları konusunda Azerbaycan’da bir imalathane kurup, ortak üretim yapıp bu demiryolu hattında çalışacak olan vagonları beraber üreteceğiz. Fabrikaların kurulmasıyla ilgili sahaların tespiti yapıldı. Bu imalathaneleri kurup hemen üretime başlayacağız” ifadelerini kullandı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında yük taşımacılığına şu anda hizmet verildiğini vurgulayan Turhan, “Akabinde bu yolcu taşımacılığı da başlatılacaktır. Bununla ilgili her iki tarafın ikili görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yolcu taşıma hizmetlerini başlatacağız. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu başlayacak” dedi.

Bakan Turhan, sözlerine şöyle devam etti: “Karayolu nakliyesi deniz yoluna göre daha yüksek maliyetlidir. Bu maliyetler de paralanan malın üzerine eklenmektedir. Artık bu maliyetler daha düşük olacak. Bu mallardan tüketen insanlar, bu malı tüketen insanlar daha ucuz, daha ekonomik, bu hizmetleri, bu malları alma fırsatı yakalamış olacaklardır.” Programını tamamlayan Bakan Turhan, daha sonra Bakü’den ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

