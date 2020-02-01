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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Turan: “Bu havaalanımızı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz'

Bakan Turan: “Bu havaalanımızı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz'

Bakan Turan'ın havalimanında incelemelerde bulunması

Gesi Allah 

-Bakan Turan'ın açıklamaları

( RİZE ) Bakan Turan: “Bu havaalanımızı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz"-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu RİZE

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Rize-Artvin Havalimanı'nın bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Turan, burada yaptığı açıklamada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek“Artvin-Rize Havaalanı’mız deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci havaalanımız. Ordu-Giresun Havaalanı’ndan sonra Rize-Artvin Havaalanı’mızı da denizin içerisinde inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havaalanımızı inşallah bu yıl içerisinde yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Bu havaalanının hizmete açılmasıyla birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon’un doğu bölgesindeki yerleşimlerdeki Erzurum’un kuzey yerleşiminde bulunan ilçelerdeki vatandaşlarımız bu havaalanından faydalanmış olacaklar. Burası üç bin metre pist boyuyla 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havaalanı olacak” dedi.

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