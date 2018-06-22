Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Tüfenkci’ye Erkenek’te sevgi seli

Bakan Tüfenkci’ye Erkenek’te sevgi seli

Bakanın esnaf gezileri

Genel Seçimler Eziler Kalaba Alabalık Hükümet 

-Bakanın Erkenek de karşılanması
-detaylar
-bakanın konuşmaları

( MALATYA ) MALATYA

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesinde vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri kapsamında Malatya’da seçim çalışmalarını son sürat sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak ilçede esnafları tek tek dolaşan Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları dinledi, 24 Haziran’da AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek istedi. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Bakan Tüfenkci, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesini de ziyaret etti. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından sloganlarla karşılanan Bakan Tüfenkci, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 24 Haziran’da Türkiye’nin çok önemli bir seçim yapacağının altını çizen Tüfenki, “Türkiye geleceğini oyluyor. 24 Haziran’da yeni bir Türkiye inşa edilsin mi yoksa eski sistem devam etsin mi? Bunu oylayacak” dedi.
Türkiye’nin bölge de ve dünyada sözü dinlenen bir ülke olması için güçlü hükümet güçlü meclisin olması gerektiğini belirten Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, mecliste AK Parti’ye destek istedi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarını da eleştiren Tüfenkci, “Türkiye’yi tanımadıklarını yapmış oldukları vaatlerinden görüyorsunuz. Birçok vaatlerinin AK Parti’nin çoktan gerçekleştirdiğinden dahi haberleri yok. Adamlarda tecrübe yok, vizyon yok. Nerden mi biliyoruz? Adam diyor ki; ‘ Biz iş başına gelirsek yerli ve milli otomobil projesini rafa kaldıracağız’ ‘Biz iş başına gelirsek Kanal İstanbul’u yıkacağız, Külliyeyi yıkacağız’ diyorlar. Mübarekler sanki yıkım ekibi. Yıkmak için oy istenir mi? Biz AK Parti olarak diyoruz ki yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı