Bakan Tüfenkci’ye Erkenek’te sevgi seli

-Bakanın Erkenek de karşılanması

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-bakanın konuşmaları



( MALATYA ) MALATYA



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesinde vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri kapsamında Malatya’da seçim çalışmalarını son sürat sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak ilçede esnafları tek tek dolaşan Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları dinledi, 24 Haziran’da AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek istedi. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Bakan Tüfenkci, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesini de ziyaret etti. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından sloganlarla karşılanan Bakan Tüfenkci, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 24 Haziran’da Türkiye’nin çok önemli bir seçim yapacağının altını çizen Tüfenki, “Türkiye geleceğini oyluyor. 24 Haziran’da yeni bir Türkiye inşa edilsin mi yoksa eski sistem devam etsin mi? Bunu oylayacak” dedi.

Türkiye’nin bölge de ve dünyada sözü dinlenen bir ülke olması için güçlü hükümet güçlü meclisin olması gerektiğini belirten Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, mecliste AK Parti’ye destek istedi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarını da eleştiren Tüfenkci, “Türkiye’yi tanımadıklarını yapmış oldukları vaatlerinden görüyorsunuz. Birçok vaatlerinin AK Parti’nin çoktan gerçekleştirdiğinden dahi haberleri yok. Adamlarda tecrübe yok, vizyon yok. Nerden mi biliyoruz? Adam diyor ki; ‘ Biz iş başına gelirsek yerli ve milli otomobil projesini rafa kaldıracağız’ ‘Biz iş başına gelirsek Kanal İstanbul’u yıkacağız, Külliyeyi yıkacağız’ diyorlar. Mübarekler sanki yıkım ekibi. Yıkmak için oy istenir mi? Biz AK Parti olarak diyoruz ki yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” diye konuştu.



