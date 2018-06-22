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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Tüfenkci: 'Stokçulara fırsat vermeyeceğiz' İzle

Bakan Tüfenkci: 'Stokçulara fırsat vermeyeceğiz' İzle

Bakan Tüfenkci konuşma

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( MALATYA ) Bakan Tüfenkci: (Patates ve soğan fiyatları açıklaması) "Stokçulara fırsat vermeyeceğiz" MALATYA

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci patates soğan fiyatlarıyla ilgili, "Stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Malatya Valiliği çevresinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patates ve soğan stokçularına fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Bakan Tüfenkci, özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden siyaset yapmaya kalkanların olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerine giderken özellikle insanlar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.
Bakan Tüfenkci, "Son günlerde patates ve soğan üzerinde hem siyaset yapmaya kalkanlar hem de insanlarda algı oluşturmaya çalışanlar var. 24 Haziran seçimlerini fırsat bilerek stokçuluk yapanlar var. Bir de tabi esas itibariyle patates ve soğan üretiminde mevsimsel ve birtakım oluşan böceklenmelerden dolayı üretimin azalması ve arz eksikliği nedeniyle de fiyatlarda birtakım oynamalar var. Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım; biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk. İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

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