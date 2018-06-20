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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Tüfenkci, şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Tüfenkci, şehit ailesini ziyaret etti

Bakanın taziye evine gelişi

Roketli Saldırı Başsağlığı Teröristler Taziye Ziyareti Şehit Ailesi 

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( MALATYA - HD) MALATYA

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile şehit Özdemir'in Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret etti. Şehidin babası Zekeriya Özdemir'e ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Tüfenkci, babanın acısını paylaştı. Bakan Tüfenkci, şehit için edilen duaların ardından taziye evinden ayrıldı.
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