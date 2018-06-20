Bakan Tüfenkci, şehit ailesini ziyaret etti

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( MALATYA - HD) MALATYA



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile şehit Özdemir'in Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret etti. Şehidin babası Zekeriya Özdemir'e ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Tüfenkci, babanın acısını paylaştı. Bakan Tüfenkci, şehit için edilen duaların ardından taziye evinden ayrıldı.

