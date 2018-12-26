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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu, Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu’nun karşılanması

Toplantı 

-katılımcılardan detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı Sepetçiler Kasrı’ndaki Camlı Kök Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
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