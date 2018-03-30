Bakan Soylu, yaralı asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti

-Yaralıları ziyaret etmesi

-Ziyaretten detay



( SİİRT ) SİİRT



– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askeri ve 3 güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti. Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı cenaze törenin ardından Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralıları ziyaret eden Soylu, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

