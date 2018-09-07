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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu türkü söyledi - ANKARA

Bakan Soylu türkü söyledi - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun türkü söylemesiBakan Soylu türkü söyledi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti - Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen Soylu, burada "Suzan Suzi" ile "Ağlama Yar Ağlama" türkülerine eşlik ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde "Suzan Suzi" ile "Ağlama Yar Ağlama" türkülerini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Soylu, tek tek stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada "Suzan Suzi" ve "Ağlama yar ağlama" türkülerini söyledi.

Bakan Soylu'nun türkülere eşlik etmesine vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.Diyarbakır Tanıtım Günleri 9 Eylül'e kadar AKM'de açık kalacak.

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