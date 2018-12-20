Bakan Soylu Türk-İş'i ziyaret etti (2) - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk - İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." dedi. Soylu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. - "Ben hep işçinin yanındayım"Türk - İş binasına gelişinde basın mensuplarının bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Ben hep işçinin yanındayım." yanıtını verdi.Süleyman Soylu ile Atalay'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Bakan Soylu, Türk - İş binasından ayrılışında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." şeklinde konuştu.