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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu Türk-İş'i ziyaret etti (2) - ANKARA

Bakan Soylu Türk-İş'i ziyaret etti (2) - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk - İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." dedi.
Soylu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. - "Ben hep işçinin yanındayım"Türk - İş binasına gelişinde basın mensuplarının bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Ben hep işçinin yanındayım." yanıtını verdi.Süleyman Soylu ile Atalay'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Bakan Soylu, Türk - İş binasından ayrılışında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." şeklinde konuştu.

Dera Misyon Toplantı Basın Mensupları 

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