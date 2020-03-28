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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var' - ANKARA

Bakan Soylu: 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var' - ANKARA

Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."

Karantina Kışla Trol 

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