Bakan Soylu: 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var' - ANKARA
Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."
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