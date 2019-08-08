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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (h

Bakan Soylu: 'Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (h

Soylu'nun konuşması

Hastane Deprem Afet Bölgesi Gesi Hasar Tespit 

-detaylar

( DENİZLİ ) Bakan Soylu: "Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde” DENİZLİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli’nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.
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