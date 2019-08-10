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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

Bakan soylu sürücüler ve vatandaşlarla bayramlaşması,

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Karayolları Trafik Kuralları Trafik Yoğunluğu Bayramlaşma Kontrol Noktası 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Osmancık ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceleyen Bakan Soylu, yollardaki trafik yoğunluğunu hem havadan hem karadan denetledi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Soylu, sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı. Yoldan geçen ve adının Emin Yılmaz olduğunu dile getiren bir kişi kontrol noktasına gelerek Bakan Soylu ' ya sarılarak, "Sayın bakanım sizin geldiğinizi duyunca İstanbul’a gidiyordum yoldan geri döndüm. Görüyorsunuz gece saat 2 olmuş. Sayın bakanımız hala çalışıyor. Bunun kıymetini bilelim" dedi.

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