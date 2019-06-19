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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi'

Bakan Soylu: 'Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi'

Soylu'nun açıklamaları

Afet Bölgesi Demirli Gesi 

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( TRABZON -TEMİZ GÖRÜNTÜ) Bakan Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi" TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.


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