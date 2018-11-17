Bakan Soylu, şehit kaymakam Safitürk’ün mezarı başında dua etti

-ŞEHİT BABASI EV DETAY

-VEDALAŞMA DETAY

--arşiv-

-Şehit Kaymakam Safitürk'ün görüntüsü

-Helikopterin piste inmesi

-Safitürk'ü sedye ile ambulansa almaları

-şahısların çıkarılması

-havalimanında düzenlenen törenden görüntü

-şehidin yakınlarından görüntü

-detaylar



( SAKARYA ) SAKARYA



- AFAD Sakarya’nın ev sahipliğini yaptığı il müdürleri kampına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitük’ün mezarını ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı iki günlük birlik müdürleri kampına katıldı.

Burada inceleme yapan Bakan Soylu, daha sonra Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamı iken PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonrasında şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk’ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’da eşlik etti. Burada kısa bir dua eden Bakan Soylu, daha sonra şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’ü evinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Soylu Sakarya’dan ayrıldı.

