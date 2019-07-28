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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu, şehidin naaşını en önde omuzladı

Bakan Soylu, şehidin naaşını en önde omuzladı

Bakan Soylu'nun saf tutması

Şehit Polis Memuru Cenaze Namazı Terör Örgütü Saldırı 

-Bakan Soylu'nun da en önde naaşı taşıması

( KAYSERİ )-Polis Memuru Taha Uluçay’ı binler uğurladı KAYSERİ

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düşen 31 yaşındaki bir çocuk babası polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı. Şehit polis memurunun cenazesi Kayseri Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camiinde kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Fahri Uluçay, şehidin kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Taha Uluçay’ın naaşı, Şehir Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği'ne taşınırken, Bakan Soylu da şehidin naaşını omuzladı. Polis memuru Taha Uluçay, polis şehitliğine 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı ile götürüldü ve tekbirlerle toprağa verildi.

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