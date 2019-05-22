Bakan Soylu: 'Seçimin niçin iptal edildiği YSK'nin kararında görülebilir' - İSTANBUL
Bakan Soylu: "Seçimin niçin iptal edildiği YSK'nin kararında görülebilir" - İSTANBUL - İftar programından detaylar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin niçin iptal edildiğini Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün açıkladığı kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir, demokratik bir seçimin, hangi kumpas ve şaibelerle karşı karşıya bırakıldığını, YSK'nin ortaya koyduğu gerekçeli kararında görebilir." dedi.
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