-Vatandaşlardan görüntü

-Çiçek dağıtması

-Oyuncak dağıtılması

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Bakan Soylu, "Mehmetçiğimiz, oraya ay yıldızlı bayrağı dikmek için heyecanlı”- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu’ndaki mitingde konuştu İSTANBUL



- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu Kandil’de gerçekleştirilen operasyonları değerlendirdi. Bakan Soylu, “PKK’ya kurulduğundan beri en büyük dersi veriyoruz. Muharrem İnce sanki Kandil’in mühendisi gibi ne diyor; ‘Kandil’de adam kalmadı gerek yok gitmeye’ yok ya. Mehmetçiğimiz, oraya ay yıldızı bayrağı dikmek için heyecanlılar” dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimine günler kala Zeytinburnu’nda miting gerçekleştirdi. Zeytinburnu Belediye Binası önünde gerçekleşen mitinge AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Türkiye’nin Kandil’deki operasyonlarını eleştirenlere tepki gösterirken, PKK’ya kurulduğundan bu yana en büyük dersin verildiğini belirtti.

Soylu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye için önemine dikkat çekti. Soylu konuşmasının sonrasında ise alana gelen çocuklara araba ve oyuncak bebek dağıttı.

“PKK’ya kurulduğundan beri en büyük dersi veriyoruz” 24 Haziran seçimlerinin taşıdığı öneme dikkat çekerek güçlü bir şekilde kazanmaları gerektiğini belirten İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Kritik bir seçime gidiyoruz çünkü biz dünyanın en pahalı arazisinde herkesin gözü olduğu acaba benim olur mu diye imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. PKK’ya kurulduğundan beri en büyük dersi veriyoruz. Muharrem İnce sanki Kandil’in mühendisi gibi ne diyor biliyor musunuz? “Kandil’de adam kalmadı gerek yok gitmeye” yok ya. Kandil konusunda en çok heyecanlı kim biliyor musunuz? Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polis özel harekatımız oraya ay yıldızı bayrağı dikmek için heyecanlılar. Ben pazartesi için çok heyecanlıyım, çocuklarımız iş bulacak, aş, gelecek bulacak” dedi.

“Herhalde bu Cuma namazı son namazı olur” CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin şehir hastaneleriyle ilgili açıklamalarını eleştiren Bakan Soylu, “Muharrem gelince yıkacakmış galiba herhalde bu yıkma işini Demirtaş’tan öğrendi hapishaneye gidince doğru mu? Demirtaş’tan öğrendi, o da yıktı o da yaktı oradaki kardeşlerimizi perişan etti ama sonra kodesi boyladı. Bu CHP de ne yapsın Kılıçdaroğlu’ndan kurtulacağım diye Muharrem’e tutuverdi. Yağmurdan kaçarken neyse her Cuma, her gün Cuma namazı kılacak. Dün akşam bir arkadaşım mesaj attı, dedi ki herhalde bu Cuma namazı son namazı olur onun çünkü gitmek zorunda kalmaz artık. Kendisine hakaret edenlerle, kendisine öcü muamelesi yapanlarla kol kola giren Temel Karamollaoğlu var” diye konuştu.

“CHP’li kardeşlerime ne olursun söyleyin, kirli bir günahın içine sokuluyorlar” “ Bunun hesabını sandıkta da diğer tarafta da verecekler” diyen Bakan Soylu, “Muharrem İnce size söylüyorum, kürsülerden söylemek kolay. Demirtaş’ın katlettirdiği 53 kişinin ailesinin yanına git de dizinin dibine otur da, Yasin Börü’nün annesinin yanına git de eğer insansan onun yanında söyle de göreyim oyunun posunun ölçüsünü. CHPli kardeşlerime ne olursun söyleyin, kirli ve büyük bir günahın içine sokuluyorlar. HDP baraj aşamazsa AKP ve Tayyip Erdoğan daha güçlü gelir de onun için CHP’nin bir kısmı PKK’nın siyasi partisi HDP’ye oy versin diye yeni bir tezgah yapıyorlar” diye konuştu.

“İstanbul’un en büyük desteği Zeytinburnu’ndan gelecek” Mitingde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 24 Haziran seçimlerinde Zeytinburnu halkının AK Parti’ye büyük destek vereceğini ifade etti.

AK Parti hükumetinin önemli hizmetlerde bulunduğunu ve dünyaya örnek projeler gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Aydın, “İnşallah 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’mize İstanbul’un en büyük desteği Zeytinburnu’ndan sizlerden gelecek” ifadelerini kullandı. (HK- MB-

