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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu'nun kabulü - ANKARA

Bakan Soylu'nun kabulü - ANKARA

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in İranlı heyeti karşılaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - , İran Hudut Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ghasem Rezaıe'nin konuşmasıBakan Soylu'nun kabulü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran Hudut Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ghasem Rezaıe ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran Hudut Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ghasem Rezaıe ve beraberindeki heyeti kabul etti.Soylu'nun makamında gerçekleşen kabule, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve bazı güvenlik birimlerinin yetkilileri de katıldı.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ziyareti sırasında kardeşinin vefat haberini alan Tuğgeneral Rezaıe'ye başsağlığı diledi.İki dost ülkenin ve milletin güçlü olmasının bölgeyi huzurlu kılacağını belirten Soylu, iki ülke arasındaki iş birliğinin yaşanan bölgesel sorunların aşılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Soylu'ya kabulü ve başsağlığı dilekleri için teşekkür eden Tuğgeneral Rezaıe ise İran ve Türkiye'nin yapılan görüşmeler sonucunda son 6 ayda özellikle sınır güvenliği konusunda ilişkilerini arttırdığını anlattı.Tuğgeneral Rezaıe, ziyaretlerin iki ülkenin sınırları konusundaki iletişimi artırdığını, bunun daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını kaydetti.

Başsağlığı General İran Sınır Güvenliği 

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