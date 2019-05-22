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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti - İSTANBUL

Bakan Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti - İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Soylu - Mısır Çarşısı esnaf ziyaretinden detaylar İçişleri Bakanı Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.Bakan Soylu, esnaf ve vatandaşların alkışlarıyla karşılanırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.Turistlerin de ilgisiyle karşılaşan Soylu'ya Endonezyalı bir vatandaş "Keşke bizim de sizin gibi bir bakanımız olsa." dediğini bir rehber tercüme etti.Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Soylu'ya Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan Mevlüt Adıgüzel Anadolu Lisesi'nin eğitime açılabilmesi için üstünden geçen gerilim hattının kaldırılması talebini iletti.Bunun üzerine Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak konuyla ilgilenmesi hususunda söz aldı ve takipçisi olacağını belirtti.
Çiçek Pazarı'nı ziyaret eden Soylu, vatandaşların ramazan ayını kutladı.Süleyman Soylu, Esenyurt'ta bir iftara katılmak üzere buradan ayrıldı. Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Ramazan Ayı Kışla 

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