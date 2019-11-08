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( ANKARA -1) Bakan Soylu: "Milletimize sözümüzdür; Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz"- “Yanlarında 3-5 batılı görünce bizleri korkutup sindirebileceklerini zannettiler”- "Kırmızı kategoride aradığımız 2 terörist etkisiz hale getirildi" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimize sözümüzdür: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz” dedi.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Açılış Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz” derken, yakalanan Deaşlı teröristlerin Pazartesi gününden itibaren ülkelerine teker teker iade edileceğini söyledi.



“Milletimize sözümüzdür: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz” Kırmızı kategoride aranılan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanı yerde kalmadığı için içimizin bir nebze ferahladığı bir gün. Onlarca Evladımızın şehit olmasına sebep olan. İçimizi acıtan hain terör eylemlerinin talimatını veren kırmızı kategoride aradığımız insanlıktan çıkmış iki terörist Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi.

Operasyon Temmuz ayında yapılmıştı. Kimlik doğrulamaları itibariyle dün akşam teyit edildi. Ülkemizin içerisinde bir tanesi maalesef çok canımızı acıttı. Tam 3 yıl önce dolma bahçede patlama olduğu söylendi. Neredeyse üzüntümüzden ağzımızdan kelime çıkmayacak hale geldi. Şehitlerimizi öğrendik ve sayı bizi bir kez daha kahretti. O eylemin talimatını bu hain vermişti. Yine Kayseri’de komando karargahımıza ve oradan servisle intikal eden evlatlarımıza hain bir saldırı gerçekleştirdi. O eylemin talimatınıda bu hain vermişti. Bir çok yerde eylemlerin tamamında talimatı bu terörist vermişti. Yaptığımız güvenlik toplantılarında gözüm hep bu adamın üstündeydi. Allaha şükürler olsun ki o evlatlarımızın kanı yerde kalmadı. Bir terörist daha cehennemi boyladı. Onun yanındaki de ona dün akşamki konuşmalarından elde ettiğimiz istihbari bilgilerden anlıyorum ki Karayılan daha fazla üzülmüş. Milletimize sözümüzdür: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz. Bizim tarafımız bellidir” diye konuştu.





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