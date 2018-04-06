Bakan Soylu mağaza açılışına katıldı - ANKARA

- Mağaza açılışından detayBakan Soylu mağaza açılışına katıldıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söğütözü'nde bir giyim mağazasının açılış törenine iştirak etti.AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör'ün kardeşi Nurcan Güngör Şener'in sahibi olduğu mağazanın açılış kurdelesini kesen Soylu, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.Açılışa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile davetliler katıldı. Daha sonra mağazayı gezen Soylu, açılışa katılan davetlilerle bir süre sohbet etti.