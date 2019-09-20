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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerini kabul etti - ANKARA

Bakan Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerini kabul etti - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerini kabulünden görüntüler - Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerinden görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Kolluk Gözetim Komisyonu toplantından görüntülerBakan Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerini kabul etti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nda değerlendirmeye tabi tutuluyor olması, hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok kıymetli bir adım"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nda değerlendirmeye tabi tutuluyor olması, hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok kıymetli bir adım." dedi.
Bakan Soylu, kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Avukat İsmail Gazel'i makamında kabul etti.Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, komisyonun, hem hukuk sistemi hem de işleyiş açısından yeni, önemli ve gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Komisyonun kurulmasının özellikle gerek temel hak ve hürriyetlerin gerek vatandaşın aldığı hizmet kalitesinin artması açısından önemli olduğunu belirten Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, özellikle birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nda değerlendirmeye tabi tutuluyor olması, hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok kıymetli bir adım." ifadelerini kullandı.Bu durumun, vatandaş ve kurumlar açısından faydalı olan taraflarının olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Ülkemizin uluslararası alanda bazen karşı karşıya kaldığı temelsiz birtakım iddialar çerçevesinde de önemli bir yaklaşım ve adım olduğunu düşünüyorum. Modern yaklaşım içeren bir adımda bizim arzumuz çok etkin bir şekilde çalışması ve özellikle Kolluk Gözetim Komisyonu'nun birtakım ilkeler ve rehberlikler çerçevesinde atacağı adımın kolluğumuza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum."Ziyarette, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de hazır bulundu.

Ayetler Misyon Karya Toplantı Uluslararası 

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