Bakan Soylu: 'Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır' - İSTANBUL
Bakan Soylu: "Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır" - İSTANBUL - Bakan Soylu'nun Bayrampaşa'da meyve sebze halini ziyareti - Bakan Soylu'nun kahvaltılı toplantıda konuşması - Bakan Soylu'nun Rami kuru gıda halinde esnaf ziyareti - Bakan Soylu'nun konuşması"Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Biz Kandil'e Afrin'den önce girecektik. Batı, Afrin'de yeni bir tezgah kurmaya başlayınca biz rotayı Afrin'e çevirdik. Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır" - "Yeni rakamı dün gece verdiler. 10 bin 67 uyuşturucu satıcısını yılbaşından beri bizim evlatlar kodese tıktı. Bu büyük bir rakamdır"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Kandil'e Afrin'den önce girecektik. Batı, Afrin'de yeni bir tezgah kurmaya başlayınca biz rotayı Afrin'e çevirdik. Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır." dedi. Soylu, Bayrampaşa'da meyve sebze halini ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.Üretici ve nihai tüketicinin uygun, kaliteli ve ucuz ürüne kavuşmasının esas talepleri olduğunu dile getiren Soylu, "Bu esnada bu hizmeti verenlerin de sağlıklı, ucuz, kaliteli ve nitelikli hizmetlerinden dolayı bundan oluşacak katkıyı almaları en doğal haklarıdır. Burada sistemi iyi bir şekilde kurabilme konusunda veya eksikliklerin giderilmesi konusunu arkadaşlar bize iletti." diye konuştu. Soylu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:"Bu seçimin akabinde güzel bir söz var 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.' Bu attığımız adım, bundan önce bakan arkadaşlarımızın attığı adımlar, daha önce söylenenler, büyükşehir ve diğer yapılarımızın attığı adımlar, inanıyorum ki burada karşı karşıya kalınan birtakım durumları sağlayabilecektir. Biz işimizi yarım yamalak yapmayız. Bir işi yüklenmişsek, kendi sırtımıza almışsak, illa yapan taraf değil, bazen taşıyıcı taraf olarak da bilmenizi isterim ki buradaki detayları ortadan kaldıracak adımları da atarız."Sözü söyleyen ve takibini yapan bir anlayışın temsilcileri olduklarını vurgulayan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Soylu, Türkiye'de terörle mücadelede alınan mesafeyi anlatarak, bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. - "Uyuşturucu meselesini kökünden kazıyacağız"İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Rami'deki kurgu gıda haline giderek, esnafla buluştu.24 Haziran'ın, seçimlerin en önemlisi olduğunu dile getiren Soylu, "Bir karar vereceğiz. Ya geçmişte yaşadığımız olumsuzluklarla bir U dönüşü yaparak karşılaşacağız ya da ileriye koşar adımlarla ülkemizi ve milletimizi götüreceğiz." dedi. Soylu, Türkiye için bütün seçimlerin kritik olduğunu aktararak, milletin bütün kazanımlarını 50 gramlık oy pusulasıyla temin ettiğini söyledi.
Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şunları kaydetti:"Yeni rakamı dün gece verdiler. 10 bin 67 uyuşturucu satıcısını yılbaşından beri bizim evlatlar kodese tıktı. Bu büyük bir rakamdır. Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Yakalamalar 2 - 3 kat arttı. Sadece 5 bin 500 kilogram eroin 2016'da yakalandı. Şimdi 10 bin kilograma vardı daha 6 ayda. Büyük bir mücadele veriyoruz. 'Bitti.' diyemem."Soylu, başta İstanbul olmak üzere bütün şehirleri dünyanın en güvenli yerleri haline getireceklerini dile getirerek, uyuşturucu meselesini de kökünden kazıyacaklarını ifade etti. PKK ile mücadele ve Kandil'e yönelik operasyonlardan bahseden Soylu, "Biz Kandil'e Afrin'den önce girecektik. Batı, Afrin'de yeni bir tezgah kurmaya başlayınca biz rotayı Afrin'e çevirdik. Kandil konusunda ok yaydan çıkmıştır. Bu millet; kendi kardeşlerini sürekli tehdit eden, bu ülkeyi geride bırakmaya yönelik bir emelin taşeronu olan, Batı ile oradan Türkiye'yi sürekli meşgul etmeye çalışan Kandil'i dümdüz edecektir. Ay yıldızlı bayrak dikilecektir. İki iki daha dört. Bunun başka türlüsü söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da eşlik etti.