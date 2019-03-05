Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'İki yılda 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirildi' - İSTANBUL

Bakan Soylu: 'İki yılda 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirildi' - İSTANBUL

Bakan Soylu: "İki yılda 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirildi" - İSTANBUL - Salondan ve katılımcılardan detaylar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi - Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması"İki yılda 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirildi" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi, çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye ise ya ölüdür ya da tutukludur" - "İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirmişiz. Bütün alana yayılmış durumdayız. 2 yılda toplam 3 bin 99 sığınak ve barınak imha ettik" - "İki yılda 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metodu ile teslim aldık"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi, çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye ise ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.
Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı'nın organize ettiği Karadeniz İş Adamları ve STK Temsilcileri Buluşması'nda, Türkiye'nin demokrasiyi hak eden dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokrasi konusunda çok bedel ödediğini belirten Soylu, "Türkiye, her 10 yılda bir darbe ile karşılaştı. Darbe yapanları, başka işlerle değil, kumpaslarla, tezgahlarda değil, siyasal iradesiyle mağlup etti ve Türkiye, darbeler tarihini demokrasi ile yenen dünyadaki nadir ülkelerden biridir." diye konuştu.
- "3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirmişiz"Terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren Soylu, "Bizi terörle uğraştırıyorlar. İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirmişiz. Bütün alana yayılmış durumdayız. 2 yılda toplam 3 bin 99 sığınak ve barınak imha ettik. Tonlarca silah, mühimmat, gıda, yiyecek, bütün bunları... Şehirde, kırsalda bir tarafta insansız hava araçları, bir taraftan insansız hava araçları, bir taraftan evlatlarımız var, bütün alanı kapladık. Demek yapılabiliyormuş, demek gerçekleştirilebiliyormuş, demek ortaya konulabiliyormuş." ifadelerini kullandı.Terör örgütü DHKP/C'den kırsalda bir tek kişi kalmadığının altını çizen Soylu, teröristlerin kırsalda tasfiye edildiğini dile getirdi.Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi, çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye ise ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.
- "350 PKK'lıyı ikna metodu ile teslim aldık"İki yılda 800'ün üzerinde PKK'lının teslim olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:"İki yılda 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metodu ile teslim aldık. Binin üzerinde PKK'lı ailelerle jandarma ve polis arkadaşlarımız birebir irtibat halindeler. 'Evladınızı çağırın, adalete teslim olsunlar.' PKK'ya katılanın iki katı kadar bizim onlardan ikna ile aldığımız. Bu, şu demektir, örgütü çözüyorsunuz."

Polis Jandarma Salda Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı