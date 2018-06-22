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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz' - İSTANBUL Video

Bakan Soylu: 'Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz' - İSTANBUL Video

Bakan Soylu: "Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"HDP'ye taşıdığınız oyların hesabı millet tarafından sorulacak" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "CHP'liler kendinize gelin, partinize oy verin. Kim size partinize oy verdiniz diye karşı çıktı? Gidin partinize istediğiniz gibi her yerde oy verin" - "Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz. Kandil'in eceli gelmiştir o melanet yuvasını darmadağın edip ondan sonra abileri gelsin de kurtarsınlar bakalım"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'liler kendinize gelin, partinize oy verin. Kim size partinize oy verdiniz diye karşı çıktı? Gidin partinize istediğiniz gibi her yerde oy verin." dedi.
Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de her seçimin çok önemli olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin ise çok kritik olduğunu anlattı.Terör örgütleriyle mücadelelerini yarım bırakmayacaklarının altını çizen Soylu, "Kandil'i çok merak etmeyin. Kandil'e sizden daha çok heyecanlananlar var. Onlar bizim kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, özel harekat polisimiz Kandil'e ayaklarıyla gidip ay yıldızlı bayrağı oraya dikmek için heyecanlanıyorlar. Hiç merak etmeyin Kandil'lerini söndüreceğiz. Kandil'in eceli gelmiştir o melanet yuvasını darmadağın edip ondan sonra abileri gelsin de kurtarsınlar bakalım." diye konuştu.
PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C ile yapılan mücadelelerin yarım bırakılmaması için destek isteyen Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi de yarım bırakmayacaklarını dile getirdi."Eğer okulların etrafında uyuşturucu satıcısı görürseniz bu polislerimiz bunların ayaklarını kırıversinler" açıklamasını anımsatan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:"Bana kızdılar, ahkam kestiler. Tabii oturdukları yerde rahatlar ama hiçbir anneyle babayla karşılaşmadılar ki. Gözü morarmış anneye sordum ne oldu sana? 'Oğluma uyuşturucu parası vermeyince bunu yaptı' dedi.
Dinimize, geleneğimize, insanlığımıza sığar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı var. Buradan size söylüyorum ülkemin neresinde olursa olsun bir tek uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdiz. Yılbaşından bugüne kadar 10.067 uyuşturucu satıcısını kodese gönderiverdiler. Daha işimiz bitmiş değil."Operasyonlar ve hizmetler sonrası Doğu ve Güneydoğu'ya huzur ve güven geldiğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:"CHP'liler sosyal medyada 'HDP barajı aşamayacak, her aileden bir kişi HDP'ye oy versin' diye paylaşımlar yapıyor, yazıklar olsun. Burada İstanbul 'da böyle 1 - 1,5'lik bir kuru kesim var. Parası yerinde, ayak ayak üzerine uzatmış 'acaba hangi fitneyi oluştursam' diye bakıyor. Şimdi HDP'ye oy verecek. Peki oradaki annenin, babanın, esnafın, iş adamının, öğrencinin çektiğini sen biliyor musun? PKK'nın hangi baskıları orada yaptığını biliyor musun? Orada evlatlarımızın yaptığı terörle mücadeleyi biliyor musun? Bunu ortaya koymak çok kirli ve tehlikeli bir oyundur. CHP'liler kendinize gelin, partinize oy verin. Kim size partinize oy verdiniz diye karşı çıktı. Gidin partinize istediğiniz gibi her yerde oy verin. Ama şunu bilesiniz ki, HDP'ye taşıdığınız oylar bu dünyada da öteki dünyada da bu masum millet tarafından size hesabı sorulacaktır."Bakan Soylu'ya eşi Hamdiye Soylu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve çok sayıda milletvekili adayı eşlik etti.Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Terörle Mücadele Uyuşturucuyla Mücadele Darmadağın İran Seçimleri Harekat Polisi 

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