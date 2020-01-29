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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak' İzle

Bakan Soylu: 'Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak' İzle

Soylu'nun açıklamaları

( ELAZIĞ ) Bakan Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak"-"Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat’ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. çocuklarımız depremden en çok etkilenenler"-"Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var" ELAZIĞ

Deprem Öğretmenler Öğretmen Kullar 


- Elazığ depreminin 5. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
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