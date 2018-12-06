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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti” İzle

Bakan Soylu: “Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti” İzle

Soylu'nun konuşması

Lyon Eroin 

-Detaylar

( ANTALYA -1) ANTALYA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında 134 bin 88 operasyon yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 80 ton esrar, 19.6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ectasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 2018 yılı için 15,9 tondu. Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti.Erzincan’da bir tırın kasasında bin 271 kilo eroin yakalaması gerçekleştirildi.
Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER) tarafından Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlediği, Uluslararası Uyuşturucu Konferansı’na katıldı.
2018 yılında 134 bin 88 operasyon yaptıklarını belirten bakan Soylu, “Yaklaşık 80 ton esrar, 19.6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ectasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 2018 yılı için 15,9 tondu. Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti. Erzincan’da Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir tırın kasasında bin 271 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdiler. Bunu da rakamlarımıza ilave ettik. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan’da dün yakaladığımız bin 271 kilo eroin dahil değildir" dedi.

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