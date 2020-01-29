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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim'

Bakan Soylu: 'Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim'

Soylu'nun açıklamaları

Alışkanlık Hakkaniyet Deprem 

-detaylar

( ELAZIĞ ) Bakan Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim"-"Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık"-"200 civarı okuldan 10 okul hasarlı ve yıkılacak"-"Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır"-"Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan “Acaba ne olacak” sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer"-"Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. ısıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında; özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi…Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum"-"Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 23 bin 286 çadır dağıtıldı. 52 bin 658 battaniye dağıtıldı. 19 bin 565 adet yatak dağıtıldı"-"Bugün akşama kadar tüm çadırlar ve kalınacak yerler tekrar taranıyor. Eksik ne varsa; ısıtıcı, yatak ne varsa her birine teker teker verilecek"-"Özellikle günde 30 bin sıcak aş çıkarılıyor. Yaklaşık 65 bin günlük kumanya dağıtılıyor. Burada sıcak aş ve beslenme mekanizmamızı Kızılay yönetiyor" ELAZIĞ

- Elazığ depreminin 5. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
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