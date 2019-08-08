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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu, depremin meydana geldiği Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, depremin meydana geldiği Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Bakan Soylu'nun protokol üyeleri tarafından karşılanması

Deprem Geçmiş Olsun Afet Bölgesi Gesi 

-Bakan Soylu'nun vatandaşlara geçmiş olsun dilemesi
-Bakan Soylu'nun kriz masasında bilgi alması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli’nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, kente havayolu ile geldi. Uçak ile Çardak Havaalanı'na inen Bakan Soylu ardından kendisini bekleyen protokol üyeleri ile birlikte karayolu ile Bozkurt ilçesinde Denizli Valiliği tarafından kurulan kriz masasına gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Soylu'ya, kriz masasında Vali Hasan Karahan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kendisini bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.
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