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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu’dan Sınır Güvenliği Toplantısı

Bakan Soylu’dan Sınır Güvenliği Toplantısı

toplantıdan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Toplantı Sınır Güvenliği 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katılarak sınırdaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli katıldı.
Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürerken toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantıda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörden temizlenen bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi. (LO-SD-
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