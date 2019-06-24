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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi - ANKARA

Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması - Soylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiBakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı." dedi.
Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı." ifadesini kullandı.Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, şunları kaydetti:"Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Demokrasi şehitleri verdirenler ile verenler arasındaki temel fark bu. Hukuka uyanlar ile hukuka küsenler arasındaki temel fark bu. Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz. Benim söyleyeceğim bu."

Şehit Diktatörlük Belediye Başkanı Kıyam Kıyamet 

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