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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan patlamada yaralanan askerlere ziyaret - HAKKARİ

Bakan Soylu'dan patlamada yaralanan askerlere ziyaret - HAKKARİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi - Soylu'nun askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alması ve sohbet etmesiBakan Soylu'dan patlamada yaralanan askerlere ziyaret - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, hastanede ziyaret ettiHAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.Muş'un Varto ilçesinde şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un cenaze töreninin ardından Hakkari 'ye gelen Soylu'yu Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı.Helikopter ile Hakkari 'ye gelen Soylu, Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Soylu daha sonra Yüksekova ilçesine hareket etti.Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde aynı kazada yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.Ziyarette İçişleri Bakanı Soylu'ya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik etti.

Şehit Hastane General Cenaze Geçmiş Olsun 

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